Несколько общественных пространств благоустроят в ЮВАО в этом году

В прошлом году на юго-востоке благоустроили спортивный кластер, два катка, две пешеходные зоны, три сквера и парк — девять больших общественных пространств. И несколько объектов планируется привести в порядок в этом году. Как преобразятся общественные пространства в четырех районах округа, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

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В Нижегородском районе на месте пустыря напротив дома 2, строения 49 на Рязанском проспекте оборудуют современный спортивный кластер.

Это будет многофункциональная площадка. Летом москвичи смогут играть в падел-теннис, баскетбол, а зимой — кататься на коньках на катке с искусственным льдом. Круглый год будет открыта площадка для воркаута.

Тренироваться смогут и четвероногие: для них установят современные снаряды на новой площадке для выгула собак. Территорию озеленят.

Еще один спортивный кластер в том же районе появится на улице Нижняя Хохловка, около дома 8.

«Оборудуем площадку для стритбола, воркаут-зону с тренажерами и спортивно-гимнастическим комплексом, площадку для падел-тенниса и скейт-парк. Зимой можно будет кататься на коньках и играть в хоккей. Для ребят сделаем площадки с безопасным покрытием и развивающими комплексами», — отметил Сергей Собянин.

Все площадки будут объединены удобными дорожками, вдоль которых установят фонари, беседки и лавочки.

В Лефортове в прошлом году привели в порядок Краснокурсантский сквер и сквер 65-летия Победы. Сейчас планируется благоустроить парк Казачьей Славы — он разделен с Краснокурсантским сквером Красноказарменной улицей. На детской площадке установят современные развивающие комплексы. Спортивную зону оснастят оборудованием для воркаута и новыми тренажерами. Рядом с цветниками установят лавочки.

На Красноказарменной площади благоустроят сквер. Здесь заменят покрытие дорожек и ограждение, обновят лавочки. Для приятных прогулок в любое время установят современные опоры освещения.

Еще один важный проект благоустройства в Лефортове — Госпитальный сквер.

«Заменим гранитные ступени на входе в сквер и покрытие дорожек, разместим на территории лавочки с навесами. Установим новые опоры освещения и систему видеонаблюдения», — отметил Сергей Собянин.

В порядок приведут и сквер, через который горожане проходят к станции метро «Авиамоторная» и одноименной станции третьего Московского центрального диаметра, а также к автобусным и трамвайным остановкам. Здесь заменят покрытие пешеходной зоны и проездов, установят новые фонари и лавочки.

В Марьине в прошлом году сделали большой каток с искусственным льдом возле дома 10 на Поречной улице, в 2025-м планируют переоборудовать каток напротив дома 3, корпуса 1 на той же улице. Он работает уже более 10 лет и пользуется популярностью у горожан, поэтому инфраструктура нуждается в обновлении. Там сделают все необходимое для зимнего отдыха, в том числе теплую раздевалку, пункт проката инвентаря, кафе и кабинет оказания медицинской помощи. Кататься можно будет до позднего вечера благодаря современной системе освещения.

В районе Некрасовка благоустроят территорию между улицами 2-й Вольской и Люберкой. На спортивной площадке возле дома 11а на 2-й Вольской улице можно будет поиграть в хоккей и падел-теннис, позаниматься воркаутом и отработать навыки катания на скейтборде в новом скейт-парке. Кроме того, на детских площадках заменят оборудование и покрытие. Пешеходные дорожки обновят, вдоль них установят полукруглые лавочки, парковые качели с навесами и современные фонари.

Обновление коснется и площадки для выгула собак, где появятся трамплины, балансир, труба и скамейки с навесами.