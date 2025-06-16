Москвичей призвали пока не ждать тепла, погоду в столице на предстоящей неделе будут определять циклоны, традиционно вызывающие похолодание. Таким прогнозом у себя в Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По территории Европейской России пройдут два циклона. Первый начнет влиять на погоду уже во вторник, 17 июня. Он пройдет через Ленинградскую область в центр, а затем на юго-восток региона. Второй, более мощный, в четверг, 19 июня, выйдет с севера в районы Кирова. Оба атмосферных вихря принесут дожди, однако, если говорить о более активном похолодании, его вызовет второй циклон, отметил синоптик.

В Москве тепло и относительно сухо лишь в понедельник, 16 июня. Температура поднимется до плюс 23-25 градусов Цельсия. Во вторник столбики термометров уже не поднимутся выше плюс 21-23 градусов. Далее до конца недели возможны кратковременные дожди, а температура будет падать — в среду, 18 июня, ожидается плюс 19-21 градус, к пятнице, 20 июня, похолодает до плюс 16-18 градусов.