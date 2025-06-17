Названы самые необычные вещи, потерянные в транспорте Москвы с начала года

В пресс-службе столичного метро рассказали о самых необычных находках в общественном транспорте в Москве с начала 2025 года.

— Среди необычных вещей, которые находили сотрудники метрополитена: деревянный мольберт с кистями и красками, детские и взрослые русские народные костюмы, виниловые пластинки, электрическая варочная панель, гитары, всевозможные мягкие игрушки, — отметили в пресс-службе метрополитена в беседе с RT.

Всего в столичном общественном транспорте было зарегистрировано около 25 тысяч потерянных предметов.

— Чаще всего пассажиры забывали рюкзаки, держатели для карт, перчатки, головные уборы, наушники и зонты, — заявили в пресс-службе метро Москвы.

На склад попадают вещи, найденные не только в метров. Владельцам было возвращено более пяти тысяч находок.

В пресс-службе напомнили, что склады забытых вещей работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Они находятся на станциях метро «Черкизовская», «Деловой центр», «Котельники», сообщает RT.

Проект развития улично-дорожной сети около станции метро «Теплый Стан» утвердили в столице, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Так, в районе появятся новые остановочные павильоны, а также дополнительные тротуары и наземные переходы.