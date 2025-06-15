Ракова наградила столичных врачей за работу на новых территориях

Москва24иещё 1

В Москве состоялось награждение столичных врачей за работу на новых территориях. Девять медиков получили медаль Луки Крымского. Их вручила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Ракова наградила столичных врачей за работу на новых территориях
© m24.ru
"Профессия врача – это всегда спасать, поддерживать, помогать. И даже в самых сложных ситуациях оставаться с твердой рукой и холодной головой. Иногда одного профессионализма в вашей работе мало, необходимо еще и мужество", – начала свою речь вице-мэр.

Ракова выразила благодарность медикам за работу в зоне спецоперации, где они не только спасали жизни, но и развивали медицинскую помощь, внедряя московские стандарты там, где их ранее не было.

"Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы делаете", – поздравила лауреатов заммэра.

С 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) работают мультидисциплинарные бригады врачей из ведущих столичных стационаров. В состав команд входят хирурги, анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, травматологи-ортопеды, сердечно-сосудистые и эндоваскулярные хирурги, а также другие специалисты.

Врачи трудятся по сменному графику, сменяясь каждые две недели. Кроме того, в столичных больницах они оказывают полный спектр специализированной медицинской помощи жителям ДНР и ЛНР, включая высокотехнологичные методы лечения.

Московские врачи также помогают в Севастополе, Брянске, Белгородской и Курской областях. Они применяют новый стандарт экстренной помощи, разработанный для флагманских центров мегаполиса.

Несколькими днями ранее Ракова провела церемонию награждения за лучшие инновационные проекты в области медицины. Победителями XXI премии Москвы в соответствующей сфере стали авторы шести программ.

Например, медики проекта "Московская программа ранней диагностики рака предстательной железы" смогли создать методы диагностики и лечения заболевания на когорте пациентов. Осуществление указанной программы помогло сократить смертность от рака предстательной железы и улучшить качество жизни пациентов.