Ракова наградила столичных врачей за работу на новых территориях

В Москве состоялось награждение столичных врачей за работу на новых территориях. Девять медиков получили медаль Луки Крымского. Их вручила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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"Профессия врача – это всегда спасать, поддерживать, помогать. И даже в самых сложных ситуациях оставаться с твердой рукой и холодной головой. Иногда одного профессионализма в вашей работе мало, необходимо еще и мужество", – начала свою речь вице-мэр.

Ракова выразила благодарность медикам за работу в зоне спецоперации, где они не только спасали жизни, но и развивали медицинскую помощь, внедряя московские стандарты там, где их ранее не было.

"Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы делаете", – поздравила лауреатов заммэра.

С 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) работают мультидисциплинарные бригады врачей из ведущих столичных стационаров. В состав команд входят хирурги, анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, травматологи-ортопеды, сердечно-сосудистые и эндоваскулярные хирурги, а также другие специалисты.

Врачи трудятся по сменному графику, сменяясь каждые две недели. Кроме того, в столичных больницах они оказывают полный спектр специализированной медицинской помощи жителям ДНР и ЛНР, включая высокотехнологичные методы лечения.

Московские врачи также помогают в Севастополе, Брянске, Белгородской и Курской областях. Они применяют новый стандарт экстренной помощи, разработанный для флагманских центров мегаполиса.

Несколькими днями ранее Ракова провела церемонию награждения за лучшие инновационные проекты в области медицины. Победителями XXI премии Москвы в соответствующей сфере стали авторы шести программ.

Например, медики проекта "Московская программа ранней диагностики рака предстательной железы" смогли создать методы диагностики и лечения заболевания на когорте пациентов. Осуществление указанной программы помогло сократить смертность от рака предстательной железы и улучшить качество жизни пациентов.