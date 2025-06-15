Собянин подвел итоги крупнейшего в РФ исторического фестиваля «Времена и эпохи»

Более 2,5 миллиона человек посетили фестиваль «Времена и эпохи». Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В рамках проекта «Лето в Москве» прошел крупнейший в стране фестиваль исторической реконструкции, приуроченный к Году защитника Отечества. Мэр отметил, что программа охватила десять исторических тем и более тридцати ключевых дат — от античности до XX века.

В мероприятиях приняли участие свыше двух тысяч специалистов, было проведено двадцать реконструкций сражений, более 1100 часов мастер-классов и 253 часа сценических выступлений.

Собянин добавил, что фестиваль охватил все округа столицы: в парках и на городских площадках развернулись тематические зоны, превратившие Москву в музей под открытым небом.

В Митине посетителям показали позиции зенитной обороны времен Великой Отечественной войны, в Гольянове — достижения Древнего Египта, а в парке «Ростокинский Акведук» прошли гладиаторские бои. В кинопарке «Москино» воссоздали сцены из Смутного времени и атмосферу Москвы мая 1945 года.

— В фестивале приняли участие реконструкторы из 12 стран мира. Проект стал частью семейной программы и культурного отдыха для жителей всех районов города. В этом году он самый масштабный за всю историю фестиваля, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В рамках фестиваля «Времена и эпохи» парк имени Ю. М. Лужкова превратился в Древнюю Русь эпохи зарождения. На площадке жители и гости столицы могут пройтись по улицам, побывать в ремесленных мастерских, понаблюдать за работой кузнецов, ткачей и плотников.