Пользователи «Активного гражданина» выберут лучший маршрут для велопрогулки

Варианты маршрутов составила чемпионка России по велосипедному спорту Ярослава Бондаренко.

Проект «Активный гражданин», столичные департаменты спорта и культуры, а также чемпионка России Ярослава Бондаренко, обладательница Кубка России по велосипедному спорту (BMX), подготовили для москвичей особое голосование о спортивном досуге в столице.

Прокатиться с ветерком и пользой для здоровья

Спортсменка составила пять прогулочных веломаршрутов для активных граждан. Москвичам предстоит выбрать лучший из них. Маршрут в современном парке 850-летия Москвы проходит вдоль реки. Когда велосипедисты проезжают из одного района в другой, перед ними открываются живописные виды. Прокатиться по берегу можно и в парке «Фили» с видом на Мневниковскую пойму. Веломаршрут по Смоленской, Лужнецкой и Фрунзенской набережным проходит мимо Воробьевых гор, Нескучного сада, Новодевичьего монастыря и других достопримечательностей.

Мещерский парк, расположенный вдали от городской суеты, идеален для спокойного катания. Веломаршрут по Измайловскому парку проходит вдоль каскада прудов. Подъемов в гору здесь нет, поэтому дорога подходит и начинающим велосипедистам.

Не только велоспорт

Помимо голосования, москвичам предлагают поучаствовать в викторине, посвященной активной жизни города. Для них подготовили восемь вопросов, выбрать верный ответ предстоит из пяти вариантов.

Участники викторины узнают, какие тренировки проводят на крышах в рамках проекта «Мой спортивный район» и чемпионат по какой дворовой игре проводится на площадках проекта «Лето в Москве». Кроме того, жители столицы вспомнят, что обозначают некоторые спортивные термины и где можно выполнить нормативы ГТО. Следить за открытием викторины можно на странице проекта «Лето в Москве» на сайте и в приложении «Активный гражданин».

За каждый правильный ответ начисляется пять баллов городской программы лояльности «Миллион призов». Накопленные баллы можно использовать для получения товаров и услуг от организаций — партнеров программы, билетов на экскурсию или в музей, промокодов на скидки в кафе и магазинах. Баллы также можно направить на благотворительность.

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и этот сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений, принятых москвичами. Проект развивает столичный Департамент информационных технологий совместно с ГКУ «Новые технологии управления».

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».