Класс пожарной опасности в Москве вернулся к самому низкому

Класс пожарной опасности в московском регионе вернулся к самому низкому после дождей, оказавшись в зеленой зоне. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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«Прошедшие дожди существенно улучшили ситуацию с возможными природными пожарами. Класс пожарной опасности вернулся в зеленую зону, к самому низкому из пяти возможных», — написал он.

14 июня в Москве водителей предупреждали о сильном дожде с грозой. Кроме того, водителей призвали звонить по номеру 3210, если они заметили сломанный знак или светофор. За ситуацией на дорогах следит Дорожный патруль ЦОДД.

До этого в Подмосковье автомобиль провалился под асфальт из-за размытой дороги.

Жители поселка Пироговский рассказали, что ливневки не могут справиться с обильными осадками. Сейчас водители пользуются Осташковским шоссе, чтобы объехать затопленные улицы. Telegram-канал отметил, что в Краснознаменске град выбил стекла в машинах.