Реконструкция газопровода низкого давления завершена на севере Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию газопровода низкого давления на севере Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

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Сооружение расположено на участке между улицами Юннатов и 8 Марта. Его общая длина превышает 2,5 километра. Система обеспечивает стабильное газоснабжение жилых районов Аэропорт и Савеловский.

В ходе работ газовики заменили старый стальной газопровод на новую полиэтиленовую сеть низкого давления. Отмечается, что новые трубы прочны, устойчивы к коррозии и перепадам температур.

Специалисты АО "Мосгаз" приняли во внимание, что рядом с местом проведения работ находятся учебные заведения, и использовали оборудование, которое производит минимальный шум.

Реконструкция прошла без отключения потребителей. В процессе работ применялись материалы отечественного производства, которые соответствуют всем актуальным стандартам и нормам безопасности.

Ожидается, что новая газовая сеть низкого давления будет служить городу еще не менее 40 лет. Такая планомерная работа обеспечивает надежное и безопасное газоснабжение, а также снижает износ сетей.

В текущем году планируется в Москве возведение и ремонт около 157 километров газопроводов. Специалисты "Мосгаза" построят 132 километра новых труб и обновят 25 километров существующих.

При обновлении газопроводов будут использоваться бестраншейные технологии, которые хорошо подходят для плотной застройки города. Данный метод позволяет минимизировать разрытия и избежать повреждения коммуникаций.