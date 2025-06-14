"Победа" отменила рейсы в ОАЭ из-за закрытого неба Ирана

Российская авиакомпания "Победа" отменила рейсы в (из) Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 18 по 23 июня в связи с временным закрытием воздушного пространства Ирана. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"В связи с временным закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов рейсы в/из ОАЭ с 18 по 23 июня 2025 отменены", - говорится в сообщении.

При этом рейсы из РФ в Эмираты и обратно с вылетом в период с 14 по 17 июня включительно будут выполняться в облет закрытого воздушного пространства с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Самары.

Оформить возврат средств можно самостоятельно через сервис управления бронированием, добавили в авиакомпании.