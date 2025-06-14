В Москве строят храм в честь священномученика Серафима

На юго-западе Москвы завершают работы по возведению храма в честь священномученика Серафима, митрополита Петроградского. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин, он принял участие в торжественной церемонии освящении главного надкупольного креста.

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Согласно проекту, это будет храм, выполненный в старорусском стиле. Церковь сможет вмещать до пятисот человек. Строители украшают фасад декоративными панелями, обустраивают кровлю и на днях подняли главный купол. Сегодня после освящения установлены два других.

При храме ведётся большая социальная работа. Комплекс, воздвигнутый в районе Южное Бутово, станет важным духовно-просветительским центром. Завершить строительные работы планируют в этом году, сообщает "ТВ Центр".