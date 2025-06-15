Почти половина месячной нормы осадков выпала в столичном регионе за сутки

Самым дождливым местом в Подмосковье стал Павловский Посад.

Метеостанция там зафиксировала 30 мм осадков, что для востока области составляет 40% от всей месячной нормы. Данные привёл ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что аномальные осадки зафиксированы в Электростали — 25 мм, Электроуглях — 23 мм, Сергиевом Посаде — 17 мм, Клину и Талдоме — 15 мм.

«В Москве на ВДНХ выпало ведро дождевой воды на метр площади — 11 мм, тогда как норма для июня 77 мм», — уточнил Тишковец.

По словам метеоролога, в воскресенье дожди ослабеют и по интенсивности не превысят нескольких миллиметров.