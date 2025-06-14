Сергунина рассказала о программах обучения волонтеров в Москве

Более шести тысяч жителей столицы и других регионов России с начала текущего года прошли обучение по программам ресурсного центра «Мосволонтер», где узнали о базовых принципах добровольческой деятельности и получили необходимые компетенции. Об этом в субботу, 14 июня, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Опытные волонтеры смогли улучшить свои навыки и повысить квалификацию, пройдя курс развития лидерских качеств. Так, в течение прошедших 11 лет свыше 100 тысяч человек присоединились в программам «Мосволонтера».

— Всего ресурсный центр подготовил 2,1 тысячи волонтерских корпусов для региональных, федеральных и международных событий, — отметила Сергунина.

По словам заммэра, наиболее востребованным среди начинающих добровольцев оказался интенсив «Включайся», где они узнают об истории добровольчества в России и обучаются принципам организации масштабных форумов, патриотических акций и прочих мероприятий.

Уже знакомые с волонтерской деятельностью люди обращаются к курсу «Управляй», в рамках которого обучаются умениям организации работы коллектива, постановки задач и проведения инструктажей. Программа «Первый шаг» подходит для школьников, а интенсив «Пять ключей» рассчитан на руководителей добровольческих объединений.

Столичные волонтеры, некоммерческие организации, представители бизнеса и государственных структур презентуют свои социально значимые проекты на региональном этапе Международной премии #Мывместе.