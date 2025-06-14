Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Столичных жителей ожидает ненастная погода с дождем и сильным ветром, порывы которого могут достигать 15 м/с, местами возможна гроза.

Москвичей и гостей столицы предупредили о неблагоприятных погодных условиях, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства.

По информации ведомства, в субботу в городе ожидается дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с. Синоптики отмечают, что такие погодные явления сохранятся до конца дня.

Горожанам рекомендуют быть внимательными на улице.

«Просим горожан не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», – говорится в сообщении.

Для борьбы с последствиями непогоды на улицах работают дежурные бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток». Специалисты ведут круглосуточный контроль за состоянием ливневой канализации и оперативно реагируют на возможные подтопления.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании и сильных дождях в центральных регионах России.

Власти Москвы также проинформировали жителей о возможных ливнях, граде и ураганном ветре.