Тысячи москвичей получили квартиры в новостройках по программе реновации в Перово

С начала реализации программы реновации в районе Перово документы на жилье в новостройках оформили свыше 4,6 тысячи человек.

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Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Екатерина Соловьева.

— Переселение по программе реновации в районе Перово началось в 2020 году. Письма с предложениями равнозначного жилья тогда получили около 300 горожан из трех старых домов на Зеленом проспекте. Сейчас число расселяемых зданий выросло до 31, все жители 20 из них уже заключили с Департаментом договоры на квартиры в новостройках. Горожане, проживающие в 11 других домах, еще оформляют документы. Всего за четыре с половиной года ключи от комфортного жилья здесь получили более 4,6 тысячи человек, из них каждый четвертый стал правообладателем новой квартиры в этом году, — рассказала Соловьева.

С начала переселения по программе реновации в районе Перово город передал для участников 13 жилых комплексов. Территории вокруг них благоустроены: во дворах провели озеленение, оборудовали детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Первые этажи в новостройках нежилые и предназначены для открытия магазинов, предприятий сферы услуг и различных организаций, что положительно сказывается на развитии социальной инфраструктуры и делает проживание в районе более комфортным.

Всего в Перове планируют переселить в современные жилые комплексы более 42,5 тысячи человек из 196 домов.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.