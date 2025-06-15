Летучие мыши проснулись в Москве в связи с наступлением теплого сезона. Специалисты считают этих животных одними из наиболее ценных обитателей городских природных зон — они играют важную роль в экосистеме, контролируя численность комаров, ночных мотыльков и других насекомых.

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В столице обитает 10 видов летучих мышей, среди которых наиболее редкими считаются двухцветный кожан, бурый ушан и лесной нетопырь — все они включены в Красную книгу столицы и находятся под особой охраной.

Специалисты департамента природопользования подчеркивают, что при встрече с рукокрылыми не следует пытаться их трогать, гладить или приручать. Также не рекомендуется их подкармливать, поскольку это может нарушить их поведение и нанести вред здоровью животных.

— Эти представители отряда рукокрылых покидают свои зимние укрытия и становятся активными в вечернее и ночное время. Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды напоминают, что они не нападают на людей, поэтому бояться их не стоит, — передает сайт мэра Москвы.

Иногда, сбиваясь с маршрута, летучие мыши ненароком залетают в квартиры и жилые дома. Однако пытаться выгнать их самостоятельно не всегда безопасно. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, что делать, если летучая мышь оказалась у вас дома.