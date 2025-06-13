Собянин рассказал о внедрении в Москве беспилотного транспорта

Внедрение современных технологий в транспортной сфере - одна из ключевых задач Стратегии развития Москвы. Об этом в своём личном блоге написал Сергей Собянин.

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Мэр напомнил, что около года назад в столице заработал Центр перспективных разработок Московского транспорта. Там команда инженеров, программистов и аналитиков разрабатывает и внедряет инновационные решения.

Например, специалисты тестируют и настраивают турникеты, валидаторы, автоматы по продаже билетов. Сейчас главная задача - разработка и тестирование беспилотного транспорта. В столице активно развивается проект первого в России беспилотного трамвая "Львёнок-Москва", а на Большой кольцевой линии метро готовятся к запуску беспилотного поезда.