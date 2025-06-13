В Московском регионе начался сильный ливень с грозой

Сильный ливень с грозой, ранее обещанный синоптиками, начался в Московском регионе, передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках столицы и Подмосковья.

В частности, интенсивные осадки, сопровождаемые усилением ветра и грозовыми разрядами, отмечены в Наро-Фоминске и Можайске, а также близлежащих к ним поселках. Виднеются на горизонте тяжелые чернеющие тучи и в Новой Москве, а на юго-востоке и востоке региона пока отмечается пасмурная погода с периодически усиливающимся ветром.

Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ, за нынешние сутки, а также за субботу, 14 июня, в Москве и Подмосковье может выпасть от 30% до 50% месячной нормы осадков. Причиной ухудшения погоды метеорологи назвали перемещение циклона по южной половине Центральной России с запада на восток. При этом, как уточняют специалисты, "плотные фронтальные облака ограничат дневной прогрев воздуха, из-за порывистого северного ветра погода может дополнительно казаться еще более прохладной, хотя отрицательное отклонение от температурной нормы не превысит 2 градусов".

Власти Москвы ранее предупредили граждан о неблагоприятных погодных условиях, попросив всех быть осторожными на улице, не находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями.