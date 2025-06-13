Собянин рассказал, как Москва помогает восстанавливать Донецк и Луганск

Москва продолжает работы по благоустройству и обновлению инфраструктуры в городах-побратимах Донецке и Луганске. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, столичные специалисты третий год восстанавливают жилые дома и социальные учреждения.

Так, в Луганске в ближайшее время приведут в порядок гимназию и музыкальную школу, а также детскую больницу и поликлинику. В двух скверах появятся современные площадки, поле для игр и скейт-парк. Также восстановят путепровод и мост.

А в Донецке недавно обновили отделение кардиохирургии в городской больнице. И теперь в планах - отремонтировать школу, здания почты и благоустроить парк и сквер.