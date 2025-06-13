Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

Сильный дождь с грозой и ветром с порывами до 17 метров в секунду ожидается вечером 13 июня в Москве. Осадки и сильный ветер продолжатся и 14 июня. В этой связи столичный Центр организации дорожного движения предупреждает автомобилистов: ситуация на дорогах может сильно ухудшиться из-за непогоды.

ЦОДД просит водителей соблюдать скоростной режим и придерживаться дистанции с другими машинами.

Рекомендуется также не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций, избегать резких маневров и заранее снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам.