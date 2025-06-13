Более половины от месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня

За трое суток - 13, 14 и 15 июня - в Москве может выпасть 66 процентов от июньского объема осадков, а в субботу ожидается практически сентябрьская погода, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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Сегодня, 13 июня, в Московском регионе будет пасмурно и дождливо.

"Только за вторую половину дня в осадкомеры столицы попадет до 24 мм небесной влаги, что составляет 1/3 от всей месячной нормы осадков", - отметил метеоролог.

Ветер - северный, 4-9 м/с, с порывами до 13 м/с. Воздух в столице прогреется до +18…+21 градуса, что ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 мм ртутного столба.

В субботу и воскресенье дожди продолжатся: прольется еще 27 мм осадков при месячной норме 77 мм. Таким образом, до конца недели в Москве может выпасть 66 процентов от июньского объема осадков. Ночные температуры составят +9…+12 градусов, а днем в субботу будет по-сентябрьски прохладно: +14…+17 градусов. В воскресенье, 15 июня, столбики термометров покажут +17…+20 градусов.

На следующей неделе погода вернется в свое климатическое русло, воздух прогреется до +20…+23 градусов, добавил Тишковец.