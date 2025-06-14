В Москве построят новую пересадку между МЦК и метро на станции "Ботанический сад"

Между МЦК и станцией метро "Ботанический сад" построят второй вестибюль, на платформе установят лифты, чтобы пересадка стала в четыре раза короче и сделать выход №7 свободнее.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Сейчас эта станция Московского центрального кольца - одна из самых популярных. В среднем в рабочий день здесь совершается больше 28 тысяч поездок. Больше половины из них - с пересадками из метро", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что благодаря внедрению нового вестибюля в районе появится сквозной переход под железной и автомобильной дорогами, который объединит жилые кварталы со стороны улицы Снежной и проезда Серебрякова с Проектируемым проездом №911 и улицей Вильгельма Пика. Также подземный вестибюль будет соединен с торговым центром, поэтому появится дополнительный выход с эскалатором.