Московские ярмарки открывают сезон российской мушмулы и шелковицы

На ярмарках в Москве в июне можно приобрести мушмулу и шелковицу — сладкие и полезные плоды. Многие ошибочно считают, что это импортные продукты, но их привозят из Краснодарского края, Дагестана, Крыма и других южных регионов России.

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Путь южных плодов

Мушмула, известная с античных времен, произрастает на Кавказе и в Крыму. В ее вкусе сочетаются сладость спелой груши и яблочная кислинка. Раньше мушмулу замораживали, чтобы она стала еще более сладкой, и ели как мороженое. В Крыму эти золотисто-янтарные плоды с бархатистой кожицей прозвали крымским яблоком.

Шелковицу впервые завезли при Петре I для развития шелководства. Название «тутовник» используют для обозначения самого дерева, а шелковица — это его ягоды. В XIX веке сок из них использовали для приготовления уксуса и напитков. Раньше шелковицу с насыщенным медовым вкусом и благородной терпкостью называли царской ягодой, потому что она часто появлялась на столах монархов. Ее цвет — от молочно-белого до глубокого фиолетового, и ягоды оставляют на руках яркие следы, как черника.

Витаминная кладовая: чем богаты сезонные ягоды

Ягоды шелковицы богаты витамином K. Он необходим для свертываемости крови и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Мушмула содержит уникальные дубильные вещества и в три раза больше бета-каротина, чем морковь. На Руси шелковицу сушили про запас, а мушмулу запекали с медом — такие лакомства считались целебными. Сегодня из них готовят не только варенье и компоты: шелковицу добавляют в салаты, соусы к мясу, к сырным тарелкам, а мушмулу можно встретить в составе муссов, сорбетов, десертов и смузи.

Фермеры московских ярмарок предлагают попробовать рецепт «Мушмула в карамели». Для этого плод нужно потомить на сливочном масле с сахаром до золотистой корочки и подать с шариком ванильного мороженого. Также можно приготовить слегка терпкий шелковичный лимонад: размять свежие ягоды и смешать с газированной водой, лимоном и мятой.

Столичные ярмарки — место, куда горожане традиционно приходят за качественными и свежими фермерскими продуктами. Здесь каждый поставщик гарантирует качество товара, а специалисты Комитета ветеринарии города Москвы проверяют его перед отправкой на прилавок.

Ярмарочные павильоны обеспечены необходимым торговым и холодильным оборудованием и установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах, что делает их комфортными для посещения.