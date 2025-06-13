Синоптики рассказали москвичам о дождливой погоде

В столичном регионе в пятницу, 13 июня, ожидается облачная погода с дождем на протяжении всего дня.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 15–22 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 16–20 градусов тепла.

В середине дня ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 6–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о том, что праздничные дни в Москве и Московской области с 12 по 15 июня будут прохладными и дождливыми. В отдельных районах ожидаются грозы. В грядущий четверг будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов подтвердил, что, хоть первые летние дни подарили москвичам жару и сильные ливни, теперь погода успокоится.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в середине и конце июня в столице ожидаются волны потепления, а показатели превысят многолетние значения.