На северо-востоке Москвы построят торгово-офисный комплекс

На северо-востоке Москвы планируют построить торгово-офисный комплекс в рамках программы стимулирования мест приложения труда, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Об этом сообщает 360.ru.

«Там откроется около 280 новых офисов, где разместятся компании разных отраслей экономики», — отметил Гарбузов.

Общая площадь объекта — более 64 тыс. кв. м. Будет создано более 4,5 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что с начала реализации программы реновации в районе Люблино Юго-Восточного административного округа Москвы город построил и передал под заселение 15 новостроек.