Собянин рассказал о прорывных разработках, созданных в ОЭЗ «Технополис Москва»

Инфраструктура и возможности особой экономической зоны позволяют резидентам активно развиваться и осуществлять промышленную кооперацию.

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создали ряд прорывных разработок, среди которых ускоритель для нейросетей, лазеры и роботы. О них Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Инфраструктура и возможности особой экономической зоны Москвы позволяют осуществлять промышленную кооперацию предприятий. Так, “Лассард” и “Технорэд” совместно создали роботизированную систему лазерной резки. Она делает высокоточную обработку различных материалов с минимальными затратами времени и максимальной производительностью», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Один из резидентов особой экономической зоны — компания “ХайТэк” разработала первый в России универсальный ИИ-ускоритель для высокоплотных вычислений — обработки большого массива информации на минимальном занимаемом физическом пространстве дата-центра. Пиковая производительность устройства составляет 960 триллионов операций в секунду, что позволяет одновременно запускать более 100 нейронных сетей. Оно поможет развивать отечественные технологии в области видеоаналитики, медицины и промышленной безопасности.

Другая компания-резидент — «Лассард» в прошлом году вывела на рынок семь новых разработок в сфере лазерного оборудования. Среди них комплекс для обработки толстых листовых материалов, резки труб и профилей. Оборудование востребовано во многих отраслях, в том числе в микроэлектронике, медицине и самолетостроении.

Помимо этого, на площадке ОЭЗ «Печатники» компания «Технорэд» открыла центр по производству промышленных роботов. Робототехнические комплексы можно применять в самых разных сферах — от автомобилестроения до торговли. Предприятие уже получило более 10 патентов на свои изобретения. Это дает возможность наращивать научно-промышленный потенциал столицы в сфере роботостроения.