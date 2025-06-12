В Москве проходит фестиваль "Времена и эпохи"

В Москве в эти дни проходит исторический фестиваль "Времена и эпохи". Москвичам и туристам предлагают путешествие во времени - ну улицах и площадях можно увидеть реконструкции грандиозных сражений, рыцарские турниры, мастер-классы по древним ремеслам, квесты по разным эпохам.

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По словам организаторов, участвуют более двух тысяч реконструкторов, среди них гости из-за рубежа: более 150 реконструкторов из 12 стран. "Фестиваль продлится до 15 июня. В программе - сотни часов мастер-классов, экскурсий, музыкальных выступлений и квестов. Еще для посетителей подготовили реконструкции событий и сражений времен Ярослава Мудрого, Александра Невского, Александра I, Николая I", - говорит заммэра Москвы Наталья Сергунина.

У разных площадок - разные эпохи. Например, в парке "Печатники" можно познакомиться с Северо-Восточной Русью XIII века. Там работают кузнецы, гончары и ткачи, проходят дружинные турниры.

А вот в ландшафтном парке "Митино" реконструируют события 1805-1815 годов - от битвы под Шенграбеном до падения Наполеона. В программе - парад пехоты и кавалерии, строевые занятия и сражения. Гостей также ждут на музыкальных вечерах с романсами и танцами.

Среди площадок фестиваля также кинопарк "Москино", все Бульварное кольцо, Парк Горького, Парк Олимпийской Деревни.

Полный список площадок, расписание и другие подробности можно узнать на сайте.