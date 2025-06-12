Собянин присвоил статус промкомплекса одному из ведущих производителей упаковки

Промышленный комплекс расположен в районе Очаково-Матвеевское. На производстве трудятся свыше 200 человек.

© Mos.ru

Один из ведущих российских производителей упаковочной продукции ПАО «Ламбумиз» получил статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Распоряжение по этому вопросу подписал Сергей Собянин.

Теперь налог на недвижимое имущество для предприятия составит 50 процентов от исчисленного, налог на землю — 20 процентов от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3 процента от кадастровой стоимости участка.

История предприятия началась в 1972 году, когда был создан Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий. Сегодня оно производит свыше 600 миллионов единиц упаковки в год.

Среди выпускаемой продукции — картонная упаковка (Ролл топ, все форматы Gable Top), гибкая упаковка (пергамент, кашированная фольга, пленки, FPO, влагопрочная бумага), ламинированный картон разной плотности и форматов и одноразовая посуда из белого и крафт-картона. Ее высокое качество подтверждает сертификат «Сделано в России» в категории «Надежность», который был получен в 2025 году.

Кроме того, с 2024-го предприятие производит экспресс-тест-системы для определения антибиотиков в молоке и молочной продукции, а в 2025-м начало осваивать выпуск асептической упаковки с длительным сроком хранения для молочной продукции и соков.

Промышленный комплекс расположен в районе Очаково-Матвеевское по адресу: Рябиновая улица, дом 51а. Площадь земельного участка, занимаемого предприятием, составляет 2,2 гектара, а площадь помещений — 19,9 тысячи квадратных метров. На производстве трудятся свыше 200 человек.

Присвоение статуса промкомплекса позволит предприятию ежегодно экономить до 5,6 миллиона рублей, которые планируется направить на реализацию проектов технического переоснащения и модернизации производственной площадки.

Сейчас в Москве статус промышленного комплекса присвоен 53 предприятиям. На них создано 62,7 тысячи рабочих мест.