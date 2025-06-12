В районе Южное Бутово завершили строительство ЖК по программе реновации

В районе Южное Бутово завершили строительство жилого комплекса по программе реновации. Общая площадь здания превышает 35 тыс. кв. м, рассказал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

«Дом 28 в Чечёрском проезде состоит из двух корпусов, рассчитанных на 371 квартиру общей площадью более 21 тыс. кв. м. Четыре квартиры оборудовали для маломобильных граждан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На первых, нежилых этажах расположены помещения, где в перспективе смогут открыться досуговые центры, кафе, магазины и другие объекты. На придомовой территории разместили наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

Рядом с ЖК находятся станции метро «Улица Горчакова» и «Бульвар Адмирала Ушакова».

Ранее сообщалось, что с начала реализации программы реновации в районе Люблино Юго-Восточного административного округа Москвы город построил и передал под заселение 15 новостроек.

Также поступала информация, что московские власти определили подрядчиков для строительства жилья в рамках программы реновации. По итогам майских торгов Московский фонд реновации жилой застройки выбрал исполнителей для проектирования и строительства на шести площадках комплексного развития территорий (КРТ) в трёх административных округах столицы.