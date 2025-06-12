Международный день йоги отметят в Царицыне

Гостей ждут оздоровительные практики, лекции о здоровом питании, красоте и саморазвитии. Центральным событием станет самая масштабная в истории России одновременная медитация.

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21 июня в музее-заповеднике «Царицыно» отметят Международный день йоги. Более 100 преподавателей из ведущих школ йоги столицы проведут занятия по разным направлениям на 70 площадках.

Международный день йоги пройдет здесь уже в 11-й раз. Праздник начнется с массовой практики «Приветствие земле» под руководством Анны Лунеговой, а центральным событием станет самая масштабная в истории России одновременная медитация. Жители столицы и других регионов смогут присоединиться к ней онлайн или на специальных площадках в своих городах. Сеанс проведет известный энергопрактик Александра Асадова. В 2024 году был установлен рекорд России: к медитации присоединились 1699 человек.

В празднике примут участие такие мастера йоги, как Ирина Нельсон, Екатерина Решетникова, Анфиса Чехова и Владислав Митьковский, Алина Шпак, Дмитрий Трушин, Роман Карловский и Мария Самарина, Сева Прем, Дмитрий Гухман и другие.

Гостей мероприятия также ждут лекции о здоровом питании, красоте и саморазвитии. Для малышей организуют специальную детскую зону. На маркете и вегетарианском фудкорте можно будет приобрести экологичные товары, органические продукты, натуральную косметику, дизайнерскую одежду для йоги и уникальные изделия ручной работы из разных уголков мира.

Вход на праздничные площадки и участие в сеансе медитации бесплатные. Занятия в шатрах проводятся по единому платному билету. Подробнее узнать о мероприятии, приобрести билеты или зарегистрироваться на бесплатные мероприятия можно на сайте.

Международный день йоги в Царицыне организован компанией Organic People при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Празднование Международного дня йоги пройдет и на ВДНХ в рамках проекта «Лето в Москве». 21 июня любители восточной оздоровительной практики соберутся на вертолетной площадке у Мичуринского сада. С 09:00 до 19:00 пройдут сеансы для посетителей с любым уровнем подготовки, мастер-классы по рисованию мандалы и игре на ханге, лекции об аюрведе и медитации, а также живые выступления музыкантов. Дополнят праздничную атмосферу творческие занятия и блюда традиционной индийской кухни. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация на портале Russpass.

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.