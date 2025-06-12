Московские компании стали лидерами премии «Золотой медвежонок»

В этом году Москва лидирует по числу номинаций и представленных проектов — в конкурсе приняли участие более 20 столичных компаний. Столичные производители детских товаров вновь подтвердили свой высокий уровень, одержав 11 побед в престижных номинациях в XV Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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— Сегодня в столице около 30 предприятий выпускают одежду, школьную форму, обувь, продукты питания, игрушки, образовательное оборудование и другие изделия для детей всех возрастов. Продукция востребована и конкурентоспособна, что подтверждают различные отраслевые рейтинги и конкурсы. Так, треть московских компаний завоевали первые места в различных номинациях национальной премии «Золотой медвежонок», что свидетельствует о признании не только среди потребителей, но и среди экспертного сообщества на федеральном уровне, — рассказал Анатолий Гарбузов.

В категории «Лучшее учебное оборудование и средства обучения» отметили два столичных предприятия. Компания «Пикасо ЗД» представила 3D-принтер, который открывает новые возможности для детского технического творчества. А резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — компания «Некс-Т» — покорила жюри коллекцией интерактивного оборудования с героями «Союзмультфильма». Их развивающие игры помогают детям осваивать навыки командной работы.

Не остались без наград и традиционные детские товары. В номинации «Лучшие игры и игрушки» победу одержал конструктор Brick Labs серии «Сказки» от ООО «Москва». Компания «Гризли» завоевала первое место в категории «Лучшая канцелярия, товары для школы и творчества» благодаря коллекции ранцев и рюкзаков «Звездный путь», разработанных для учеников начальных классов.

Особое внимание жюри уделило безопасности и комфорту. В номинации «Лучшие товары для мам и малышей» лидером стала коллекция матрасов EcoKinder от компании «Авто-Контакт», а в категории «Лучшая косметика и средства гигиены» победили детская линейка «Лесной бальзам» от компании «Арнест ЮниРусь» и подгузники Tanoshi Premium от «НТС «Градиент».

Специальную номинацию «Культура безопасности детства», учрежденную МЧС России, получила компания «Мир пластика» за обучающий курс «Мегаполис», который в доступной форме знакомит детей с основами безопасности жизнедеятельности.Кроме того, московские предприятия отличились в создании пространств для семей. В категории «Лучшие детские площадки» приз получила компания «Лебер», а в номинации «Лучшее пространство для детей и семей с детьми» были отмечены проекты ООО «Городская Ферма» и ООО «Солнце Москвы».

— Успех столичных компаний на премии подчеркивает не только качество их продукции, но и стремление к инновациям, отвечающим запросам современных родителей. Эти достижения укрепляют позиции Москвы как центра развития индустрии детских товаров, где технологии, безопасность и творчество становятся основой для гармоничного роста нового поколения, — сказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Москва уделяет большое внимание развитию сектора товаров для детей. В начале года столица совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров разработали дорожную карту развития этой отрасли. Документ предусматривает внедрение новых мер поддержки производителей, что должно способствовать увеличению объёмов производства качественной продукции, росту спроса на внутреннем рынке и экспортного потенциала.