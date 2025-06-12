Бесплатные тренировки проводятся во дворах и парках в рамках «Лета в Москве»
У жителей столицы в период летнего сезона есть возможность принять участие в фитнес-тренировках в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом в четверг, 12 июня, рассказали в Департаменте спорта города.
Москвичи смогут заняться спортом под руководством профессионалов на дворовых площадках и в парках столицы.
Так, 15 июня в парке Победы на Поклонной горе состоится тренировка по пилатесу, организованная столичным ведомством. Занятие начнется в 09:00.
Пилатес поможет тем, кто хочет улучшить осанку, а также укрепить свои мышцы и развить гибкость суставов. В основе тренировки — динамические нагрузки в медленном темпе.
Кроме того, на 70 площадках во дворах и в парках Москвы проводятся тренировки по фитнесу в рамках проекта «Мой спортивный район».
Фитнес — это комплекс определенных упражнений, которые направлены на укрепление здоровья и улучшение физической формы.
Участники занятий делают выпады, наклоны, махи, отжимания, прыжки, и многое другое, уточнили на сайте мэра Москвы.
В Москве с 12 по 15 июня также пройдут различные мероприятия и активности в рамках проекта «Лето в Москве» — в них можно поучаствовать всей семьей.