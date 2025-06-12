В Москве благоустроят территории возле 10 станций МЦД

Специалисты комплекса городского хозяйства приведут в порядок территории возле 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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По его словам, главной задачей данных работ является улучшение транспортной и пешеходной доступности объектов. В результате там появятся не только удобные подходы к станциям, но и зоны для отдыха, а также спортивные и детские площадки.

Бирюков уточнил, что возле городских вокзалов Беговая, Серп и Молот и станции Косино МЦД-3 будет организован уже второй этап благоустройства. Сезонные работы начнутся и у обновленного в 2024 году городского вокзала Щербинка. Впервые приведут в порядок территории у шести станций – Дмитровская, Царицыно МЦД-2, Останкино, Грачевская, Моссельмаш МЦД-3, а также платформы Новохохловской МЦК и МЦД.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства рассказал, что в рамках работ специалисты спрячут воздушные линии под землю, в кабельную канализацию. Это, по его словам, поможет улучшить визуальный облик территорий и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Также будет проложена ливневая система.

Кроме того, при необходимости будут расширены тротуары и обновлено их покрытие. Не забудут специалисты и про замену асфальта на дорогах, а также про организацию парковок для автомобилей и велосипедов. Для удобства пассажиров остановки будут перемещены ближе к выходам со станций МЦД.

Обязательной частью благоустройства станет озеленение, в рамках которого будут разбиты газоны и высажены зеленые насаждения. Помимо этого, специалисты установят фонари с энергоэффективными светильниками и опоры контрастного освещения возле нерегулируемых пешеходных переходов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что возле станции Поклонная МЦД-4 появится подъездная дорога.

Проект планировки участка улично-дорожной сети предусматривает строительство проектируемого проезда № 1 длиной 430 метров, по одной полосе в каждом направлении. Будет проведена реконструкция бокового проезда проспекта Генерала Дорохова общей протяженностью 470 метров, по одной полосе в каждую сторону.

Для наземного транспорта и пассажиров обустроят дополнительные светофоры, современные остановки, пешеходные тротуары и переходы.