В центре Москвы археологи нашли печать времен Ивана III

В центре Москвы в Романовом переулке археологи нашли печать времен Ивана III - она последняя их периода свинцовых, позже их делали из воска. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Печать найдена в слое первой половины - середины XVI века, - написал градоначальник в своем Telegram-канале. - С одной стороны находки сохранилось изображение святого Георгия Победоносца. С другой - надпись "Печать князя Великого Ивана Васильевича". Таким оттиском скрепляли важные внешне- и внутриполитические документы той эпохи"

По словам мэра, уникальную находку обнаружили рядом с Церковью Знамения на Шереметевом дворе. Там давно идут масштабные раскопки, за последние годы было найдено больше трех тысяч артефактов, но печать стала самой ценной находкой.

С печатью уже поработали реставраторы, ее привели в порядок. В составе коллекции ее передадут в Музейный Фонд России.