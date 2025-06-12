Собянин: Печать времен Ивана III нашли археологи в Романовом переулке

В Романовом пер. археологи нашли печать времен Ивана III, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя – из периода свинцовых. Позже встречались только восковые. Печать найдена в слое первой половины – середины XVI века. С одной стороны находки сохранилось изображение святого Георгия Победоносца. С другой – надпись «Печать князя Великого Ивана Васильевича». Таким оттиском скрепляли важные внешне- и внутриполитические документы той эпохи», – написал Сергей Собянин.

Печать найдена недалеко от церкви Знамения на Шереметевом дворе, где идут масштабные раскопки. За несколько лет археологи обнаружили больше 3 тыс. предметов, но печать стала самой ценной находкой: Иван III Великий был создателем единого Русского государства – «собирателем земли русской». Во время его правления был принят единый свод законов, он окончательно освободил страну от ордынского ига, построил нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор – Успенский.