В Коломенском в День России проходит винтажная выставка-маркет

В Москве, как и во всей стране, сегодня празднуют День России - мероприятия проходят как в центре города, так и на окраинах. На Манежной площади, например, торжественно запустили обратный отсчет до конкурса "Интервидение" - он состоится через 100 дней.

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К празднику столицу украсили тысячами флагов - их можно встретить на мостах, улицах, площадях, общественном транспорте и многом другом. Музей Победы сегодня работает бесплатно, а в 16 часов у его колоннады начнется концертная программа музыкально-просветительского проекта "Сильные духом!". Более 600 юных музыкантов со всей страны выступят в составе сводного духового оркестра.

Также празднуют на московских речных вокзалах. На Южном с полудня проходят мастер-классы и игры, посетителей угощают снеками и сладостями. На Северном речном вокзале основная программа закончилась в 14 часов, однако там по-прежнему многолюдно - многие приезжают семьями, с детьми.

По всему городу работают площадки фестиваля "Лето в Москве", который объединяет сразу несколько событий. Одна из его частей - исторический фестиваль "Времена и эпохи", на который приехали реконструкторы из разных регионов страны и зарубежья.

А в музее-заповеднике "Коломенское" проходит винтажная выставка-маркет. Она рассказывает историю страны через судьбы отдельных людей и вещи, которыми они владели. На выставку съехались коллекционеры из разных регионов, всего представлено более трех тысяч предметов.

Посмотреть подробную программу мероприятий, в том числе на предстоящие выходные дни, можно на сайте.