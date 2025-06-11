Специалисты «Лосиного острова» спасли лосенка на МКАД

Специалисты национального парка «Лосиный остров» спасли лосенка на МКАД и вернули его в природную среду.

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Об этом в среду, 11 июня, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В колл-центр нацпарка сегодня поступило сообщение очевидцев, что на 95 километре МКАД рядом с дорогой стоит лосенок. Группа из инспекторов и лесничих оперативно выехала на место и предотвратила выход животного на автомагистраль, — говорится в сообщении.

Спасатели вырезали фрагмент забора и аккуратно направили животное к появившемуся проходу. Лосенок внимательно наблюдал за действиями специалистов и не сопротивлялся. Вернувшись в лес, он начал спокойно поедать зеленую поросль кустарников. Сотрудники «Лосиного острова» убедились, чтобы животное ушло в глубину Лосинопогонного лесопарка, а затем вернули на место вырезанную секцию забора, передает Telegram-канал «Нацпарк «Лосиный остров».

29 мая автомобиль марки «Чанган» сбил лося на 1-м километре автодороги Наро-Фоминск — Бекасово Наро-Фоминского городского округа. В результате аварии животное получило травмы.