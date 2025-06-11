Москвичей предупредили о погоде на праздниках

В праздничные дни Москву ожидает холодная погода.

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Об этом жителей и гостей столицы предупредила «Комсомольская правда» со ссылкой на опрошенных синоптиков.

«В оставшиеся дни короткой рабочей недели и все длинные выходные по случаю Дня России погода в Москве и Московской области будет совсем не летняя», — рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Пик похолодания придется на выходные. 11, 12 июня ожидается плюс 21-плюс 23 градуса и солнечная погода. Местами возможны слабые дожди. 13 и 14 июня похолодает до плюс 15-плюс 20 градусов — на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Будет пасмурно и влажно.

Потепление придет только на следующей неделе, когда температура поднимется до 25 градусов тепла. При этом, по словам начальника Ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, 30-градусной жары не будет минимум до 19 июня.

Ранее 15 российских регионов предупредили об аномальной жаре. Температура может превысить норму на 6-11 градусов.