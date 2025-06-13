Кинопарк «Москино» стал одной из крупнейших фестивальных площадок столицы. С июня прошлого года там прошло 10 масштабных мероприятий, которые посетили более 200 тысяч человек. Здесь провели фестивали «Времена и эпохи», «Золотая осень», «Арт. Фото. Кино», «Зима в Москве» и другие.

© пресс-служба Московского кинокластера

После торжественного открытия кинопарка президентом РФ Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным осенью 2024 года были организованы еще три масштабных общегородских мероприятия, которые в общей сложности посетили более 27 тысяч человек.

Так, на фестивале джаза прошли выступления лучших российских исполнителей, в том числе знаменитых пианистов и виолончелистов. Для детей провели мастер-классы и игры, а для взрослых — постановочные съемки, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве продолжается крупнейший исторический фестиваль «Времена и эпохи», который является частью проекта «Лета в Москве». Гости кинопарка «Москино» могут принять участие в военном квесте, посетить призывной пункт, освоить курс молодого бойца, принять участие в обслуживании ретроавтомобилей.

Большое количество мероприятий для семей с детьми запланировано на разных площадках столицы с 11 по 15 июня. Так всех желающих ждут фестивали «Театральный бульвар» и «Молодежная точка», мастер-классы и квест в кинопарке «Москино».