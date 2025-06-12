МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре 13 и 14 июня

В Москве в пятницу и субботу, 13 и 14 июня, ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом предупредили в столичном Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

— Со второй половины дня 13 июня до 10:00 часов 14 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15-17 метров в секунду, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Москвичей призвали парковать автомобили в безопасных местах и быть внимательными за рулем, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о том, что праздничные дни в Москве и Московской области с 12 по 15 июня будут прохладными и дождливыми. В отдельных районах ожидаются грозы. В грядущий четверг будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов подтвердил, что, хоть первые летние дни подарили москвичам жару и сильные ливни, теперь погода успокоится.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в середине и конце июня в столице ожидаются волны потепления, а показатели превысят многолетние значения.