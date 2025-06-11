Дептранс: на МЦД-4 увеличат интервалы движения с 12 до 15 июня

С 12 по 15 июня на линии МЦД-4 будут увеличены интервалы движения поездов, а также временно отменены остановки на ряде станций. Об этом в среду, 11 июня, сообщает пресс-служба департамента транспорта города Москвы.

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На Нижегородском направлении 12 и 13 июня с начала движения до 08:00 поезда будут курсировать с интервалом до 1 часа 30 минут, а 14 июня — до 30 минут. В утренние часы 12 июня часть поездов от станции Железнодорожная в центр не будет останавливаться на станциях Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Кусково и Чухлинка. В обратном направлении поезда проследуют без этих остановок до 13:00 14 июня.

С 12:00 12 июня и до конца дня часть составов в сторону Москвы проедет мимо станций Кусково и Чухлинка — пассажирам рекомендуется ехать до Нижегородской и пересаживаться на поезд в обратном направлении. С 13:00 14 июня до 06:00 15 июня те же станции будут пропускаться поездами в сторону области. Возможны изменения путей отправления, актуальная информация — на табло станций.

Кроме того, часть поездов в направлении Москвы проследует только до станций Железнодорожная, Нижегородская и Площадь трех вокзалов. На Калужском направлении будут действовать укороченные маршруты до Лесного Городка, Солнечной и Мещерской, передает Telegram-канал Дептранса.

С 16 июня 2025 года на станции «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии закроют выход №11. Ограничение продлится восемь месяцев и связано со строительными работами, которые пройдут рядом с вестибюлем.