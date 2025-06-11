Москвичам рассказали о погоде в длинные выходные

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с Рамблером рассказала о погоде в Москве в длинные выходные, которое продлятся с 12 по 15 июня включительно.

К сожалению, предстоящие длинные выходные, как и майские праздники, не порадуют нас погодой. Относительно солнечная погода будет наблюдаться только в четверг, 12 июня. Если дождь и соберется, то только локальный. Местами может выпасть не более1-2 мм осадков. Температура воздуха, как и сегодня, составит плюс 20-22 градуса. Впоследствии погоду будет определять довольно глубокий циклон, которой задержится в регионе практически до конца праздничных дней. Поэтому погода будет ненастная. 13 июня начнется дождь, а 14 июня он будет идти целые сутки. При этом местами он будет достигать стадии сильного. Кроме того, усилится ветер, его порывы могут достигать скорости в 13-15 метров в секунду. Но температурный режим в Москве существенно не изменится. Минимальная температура составит плюс 10-11 градусов, максимальная - плюс 20-22 градуса. Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

Самым холодным праздничным днем станет суббота, 14 июня, подчеркнула синоптик.

«В этот день температура воздуха за счет дождя и облаков не превысит отметку в плюс 20 градусов. Это где-то на 2-3 градуса ниже нормы», - сказала она.

Улучшения погоды можно ожидать только во второй половине воскресенья, 15 июня, добавила Позднякова.

«Облаков станет меньше, дожди пойдут на убыль. Однако на температурном режиме это существенно не скажется. Ночная температура останется на уровне плюс 8-12 градусов, а дневная составит плюс 17-22 градуса», - заключила синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве в период длинных выходных изменится расписание работы медицинских учреждений.