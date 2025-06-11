Выход №11 станции «Площадь Революции» закроют на восемь месяцев

С 16 июня 2025 года на станции «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии закроют выход №11. Ограничение продлится восемь месяцев и связано со строительными работами, которые пройдут рядом с вестибюлем. Об этом в среду, 11 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города Москвы.

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Кроме того, в период закрытия будет выполнен дополнительный ремонт вестибюля.

На время работ пассажирам рекомендуется пользоваться выходом №10, а также близлежащими станциями метро.

Горожан просят заранее планировать маршруты, передает Telegram-канале Дептранса.

Пешеходный мост «Багратион» с 12 мая также был временно закрыт для проведения плановой реконструкции. Жителей и гостей города на время работ призвали пользоваться Филевской линией метро, Московским центральным кольцом, четвертым маршрутом Московского центрального диаметра, а также регулярным речным транспортном и автобусами.

10 июня мэр Москвы Сергей Собянин провел заседание президиума столичного правительства, на котором утвердил проект планировки участка улично-дорожной сети рядом со станцией «Поклонная» МЦД-4.