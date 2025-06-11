Москву украсили 2,3 тысячи флагов в честь Дня России

Москву в преддверии Дня России украсили 2,3 тыс. флагов и флаговых конструкций, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По словам чиновника, праздничные элементы установили на главных мостах города и на зданиях органов государственной власти.

«Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме», — сказал Бирюков.

Он также добавил, что 12 июня на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате будет транслироваться поздравительный видеоролик.

Ранее сообщалось, что телебашню Перми 12 июня украсит архитектурно-художественная подсветка.