Первый ночной забег из серии «ЗОбег-2025» пройдет на ВДНХ

На ВДНХ 14 июня пройдет ночной забег из серии «ЗОбег-2025». Ожидается, что более тысячи спортсменов примут участие в забеге, маршрут которого пройдет по кольцевой автодороге рядом с Каменскими прудами.

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Участники смогут выбрать одну из двух дистанций: 5,7 километра доступна спортсменам старше 14 лет, а 10-километровая дистанция предназначена для взрослых от 18 лет.

Официальная церемония открытия начнется в 20:00 на северной петле с выступлениями диджеев и аниматоров. Старт обоих забегов запланирован на 22:00, а на финише всех ждет медаль участника.

Все участники получат брендированные футболки и стартовые номера. Для участия необходимо предъявить паспорт и медицинскую справку, несовершеннолетним дополнительно понадобится согласие родителей, передает официальный портал мэра Москвы.

8 июня в связи с проведением спортивного мероприятия «Красочный забег» в Центральном административном округе Москвы было временно ограничено движение транспорта на ряде улиц.

Помимо этого, 24 мая также были перекрыты несколько набережных в центре столицы из-за проведения полумарафона «Забег».