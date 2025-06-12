Собянин: 12 электробусов нового поколения вышли на улицы столицы

На московские улицы вышли 12 электробусов нового поколения, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Они будут курсировать по маршрутам 384 и 384к – от Савеловского до Белорусского вокзала и станции метро «ЦСКА». Уникальность новейшей модели – в более прочной конструкции, увеличенной технологичности сборки и стойкости корпуса к коррозии. Для удобства посадки и высадки пассажиров средние и задние двери теперь открываются наружу, не занимая место в салоне. Площадка для колясок и велосипедов стала шире на 15%. Появилось место для ручной клади. Климатическая система – еще эффективнее, количество электроотопителей увеличили с пяти до восьми», – написал Сергей Собянин.

Он отметил, что новый электробус полностью оборудован для комфортного проезда маломобильных граждан: в нем предусмотрены откидная аппарель у средних дверей, специальное место для колясок и кнопка вызова водителя. Внутри салон оборудован зарядками для смартфонов, цифровыми валидаторами и медиаэкранами, а освещение меняется в зависимости от времени суток.

«Позаботились и о водителях: увеличено пространство рабочего места, количество и диапазон регулировок водительского сиденья, появился «электронный» ручной тормоз», – подчеркнул мэр.

По его словам, всего в 2025 году в город придут 400 таких электробусов.