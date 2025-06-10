В Москве представили уникальные сорта пионов

Всероссийская выставка "Пионы России", на которой представили более 250 уникальных сортов пионов, стартовала в Москве, передает корреспондент ТАСС.

На цветочной экспозиции можно увидеть новые авторские сорта: "Сенсация", "Белая гвоздика", "Лебединая верность", "София Новгородская".

По словам директора Фонда содействия развитию ботанических садов Александра Щербакова, экспозиция будет меняться каждые два дня.

"В самом центре Москвы в ГУМе мы покажем, как сохранили и приумножили наследие советских селекционеров, и вместе с тем представим новую волну русских сортов, которых еще никто и никогда не видел", - отметил он.

10 и 11 июня свои пионы выставит содружество "Пионы России". 13 и 14 июня - Главный ботанический сада им. Н. В. Цицина РАН, а 15 и 16 июня - селекционеры России и частные коллекционеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Великого Новгорода, Твери и других городов.