Сергунина рассказала о программе культурных площадок Москвы ко Дню России

Кинопарк «Москино», ВДНХ, культурные центры, библиотеки, музеи и парки столицы подготовили насыщенную программу ко Дню России. В нее войдут фестивали, творческие занятия, показы фильмов, концерты, экскурсии.

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Основная часть событий запланирована на 12 июня, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

— В честь праздника на ВДНХ и культурных площадках во всех округах города проведут больше 460 мероприятий. В саду имени Баумана прочтут рассказы российских классиков, а в усадьбе Кусково покажут спектакли. Посетителей кинопарка «Москино» и других локаций фестиваля «Времена и эпохи» ждут исторические реконструкции, ремесленные мастер-классы, выставки, — отметила Наталья Сергунина.

Некоторые события пройдут в рамках главного проекта теплого сезона «Лето в Москве». Он объединит свыше 400 столичных площадок.

Серия мероприятий пройдет в Москве с 10 по 13 июня. В культурном центре «Москвич» дети создадут ромашки в цветах российского флага, а в детской библиотеке №154 изготовят поздравительные открытки. В библиотеке №259 расскажут о матрешках, их разновидностях и процессе росписи, а посетители смогут украсить игрушки и познакомиться с коллекцией деревянных кукол.

12 июня в парке «Фили» состоится концерт детских вокальных и танцевальных коллективов, а в усадьбе Измайлово выступят оркестры и джазовые ансамбли. В Государственном музее обороны Москвы проведут интерактивную экскурсию, посвященную артиллерийским орудиям Великой Отечественной войны, Брестской крепости и 12 городам СССР, прославившимся героической обороной. На ВДНХ расскажут о символах страны, отраженных в архитектуре павильонов и фонтанов.

Выставка «Робостанция» предложит исторические лекции, квиз и творческие занятия, а «Городская ферма» — спортивные состязания, мастер-классы по русским народным танцам и кукольный спектакль. 13 июня семейный тематический парк «Орион» отметит день рождения, организовав уроки игры на музыкальных инструментах и выступления артистов.

Также стало известно, что в честь Дня России с 12 по 14 июня парковки в Москве будут работать бесплатно.