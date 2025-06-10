На востоке Москвы обновляют парк "Сокольники"

Первое, что сделают посетители обновленных "Сокольников" – прикоснутся к космосу, потому что прямо возле арки у входа появится детская площадка "Звездочеты" с настоящей космической станцией. В рамках благоустройства обновят и знаменитую обсерваторию".

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В парке меняют всю инфраструктуру: убирают провода под землю, чтобы они не портили вид, обновляют дорожки. Уже отремонтировали коммуникации – водопровод, водосток, электросети. Сейчас укладывают плитку и монтируют подводку для новых фонарей.

"В ближайшее время мы приступим к ремонту дорожек, установим опоры освещения, и в конце благоустройства установим малые архитектурные формы", - говорит Леонид Хрунов, начальник управления по благоустройству парковых территорий Департамента капитального ремонта.

В парке обновят фонтаны, заменят аллею арок и добавят подсветку. А концертную площадку "Эстрада Шаляпина" ждёт возвращение исторического облика. Здесь сделают удобный зрительный зал, навес для оборудования и разобьют цветники. Особенно рады обновлению артисты – у ансамбля "Соколовушки" уже готов новый репертуар. А еще жители ждут открытия новых зон отдыха и досуга:

"Проектируется павильон "Орбита", в котором будут объединены и скейт-парк и компьютерный клуб и многие-многие другие функции", - сообщил Сергей Маршев, генеральный директор Института градостроительного и системного проектирования.

История "Сокольников" началась ещё в 17 веке. Сюда приходили и за тишиной, и за праздником. Здесь охотились цари, отдыхали горожане, а позже парк стал спортивным центром столицы. Сейчас у входа со стороны Охотничьей улицы сделают уютный "Добрососедский участок" – место для встреч в духе старой Москвы. Он станет уже второй такой зоной.

"Мы находимся на детской площадке: видим, территория завершена, уже принимает гостей, тут кардинальные изменения, покрытие новая, детская площадка, сама площадка интегрирована в лесной массив", - говорит Иван Красников – руководитель пресс-службы АНО "Развитие парков"

Сокольники всегда были местом, где встречаются история и современность. И теперь, после обновления, парк сохранит свою душу, но станет ещё удобнее и красивее. Осталось немного подождать – уже осенью москвичи смогут лично оценить все изменения.