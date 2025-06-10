Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил разжировку к лету

Символ Московского зоопарка манул Тимофей успешно сбросил лишний зимний жир и теперь весит всего 3,7 килограмма. Об этом во вторник, 10 июня, рассказали в пресс-службе зоосада.

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Животное активно проводит лето, гуляя по своему вольеру и наслаждаясь солнечными лучами. Для поддержания здоровья Тимофею обеспечивают особый режим питания: кормят шесть дней в неделю, устраивая один разгрузочный день.

— Через день у палласова кота двухразовое питание, в остальные дни его кормят один раз в день, вес среднесуточной порции составляет примерно 350 грамм. Кроме веса изменился и «наряд» Тимофея — его шерсть к летнему сезону стала менее плотной, по сравнению с зимним облачением, — цитирует генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову ТАСС.

В конце ноября прошлого года Тимофей завершил процесс зажировки перед зимой, тогда его вес превышал семь килограмм.

В конце марта в Московском зоопарке также вышли из спячки еноты-полоскуны. После зимнего сна очнулось несколько групп. Одна из них живет в «Енотнике» около павильона «Змеиное сафари» на Старой территории.