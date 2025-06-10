Выставка к 80-летию парадов Победы откроется в Москве

Выставка «Парады Победы» откроется 19 июня в Музее Победы, она приурочена к 80-летию четырех парадов, которые прошли в Москве, Берлине и Харбине.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«24 июня 1945 года в Москве на Красной площади прошел первый Парад Победы в честь разгрома фашистской Германии. Он стал ярким событием, завершившим Великую Отечественную войну. Но, помимо этого, в 1945 году были проведены еще три парада Победы – два в Берлине 4 мая и 7 сентября, а также парад Победы над Японией в китайском городе Харбин 16 сентября», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в экспозицию войдет более 100 предметов из фондов Музея Победы, а также из филиала «Музей Жукова» и Национального музея Республики Татарстан. Среди них – военная форма и амуниция, холодное оружие, картины и скульптуры, документы и фотографии. Посетители увидят копию Знамени Победы, элементы парадной формы командующего парадом в Москве маршала Константина Рокоссовского и генерал-майора Леонида Полосухина, сабли генерал-полковника Михаила Константинова и генерала армии Афанасия Белобородова, принимавшего парад в Харбине. В витринах покажут служебный пропуск для входа на Красную площадь в день Парада войск Красной армии 24 июня 1945 года, пригласительный билет на прием в честь участников Парада Победы в Большой Кремлевский дворец и программу концерта в Кремле.

Кроме того, о ходе парадов, и их подготовке расскажут многочисленные фотографии. Среди снимков, представленных на выставке, в том числе работы известных фотокорреспондентов Евгения Халдея, Бориса Вдовенко, Виктора Темина. На экспозиции также будут представлены групповые снимки участников маршей – летчиков, моряков, разведчиков и других.

Как уточняется, выставку дополнят живописные работы, на которых изображены события легендарных парадов и их участники. Картины написаны Евгением Гаврилкевичем, Николаем Бедненко, Евгением Антоновым и другими художниками.

Выставка будет работать до 15 августа. Возрастная категория 6+.